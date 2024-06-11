تكنولوجيا: ‏Philips تطلق شاشة جديدة بحجم 23.8 بوصة ودقة 2K ومعدل تحديث 100 هرتز في الصين مقابل 96 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Philips شاشة جديدة مقاس 23.8 بوصة تسمى “24E1N1520” في السوق الصينية. تتميز هذه الشاشة بدقة 2K ومعدل تحديث 100 هرتز، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمهام الإنتاجية والألعاب.

تتوفر الشاشة الآن على موقع JD.com مقابل 699 يوانًا (96 دولارًا). والآن، دعونا نتحقق من مواصفاتها الرئيسية.

تتميز شاشة Philips 24E1N1520 بلوحة IPS LCD مقاس 23.8 بوصة بدقة 2560 × 1440 وعمق ألوان 8 بت. توفر لوحة IPS زوايا مشاهدة واسعة (178 درجة) واستنساخًا دقيقًا للألوان، مما يجعلها مناسبة تمامًا للعمل المكتبي والتصميم واستهلاك الوسائط المتعددة.

تتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 100 هرتز مما يضمن الحصول على صور سلسة. وتتميز الشاشة أيضًا بوقت استجابة قدره 1 مللي ثانية (MPRT) للاعبين، مما يقلل من الظلال والضبابية للحصول على تجربة لعب أكثر استجابة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة تقنية Adaptive Sync، التي تساعد على التخلص من تمزق الشاشة وتلعثمها.

تغطي الشاشة جهاز 94 بالمئة من التدرج اللوني RGB و 73 بالمئة من NTSC، مما يوفر ألوانًا نابضة بالحياة ودقيقة. وهذا يجعل الشاشة مناسبة لإنشاء المحتوى وأعمال التصميم.

تتميز الشاشة بمستوى سطوع يبلغ 250 نتس في المتر المربع ونسبة تباين ثابتة تبلغ 1300:1، مما يتيح اللون الأسود العميق.

تتميز الشاشة أيضًا بعدد من ميزات العناية بالعين، بما في ذلك مرشح الضوء الأزرق المنخفض وتقنية خالية من الوميض، والتي يمكن أن تساعد في تقليل إجهاد العين أثناء فترات الاستخدام الطويلة.

تمتد الميزات الذكية للشاشة إلى تقنية SmartContrast، التي تقوم بضبط الألوان وكثافة الإضاءة الخلفية ديناميكيًا بناءً على المحتوى المعروض. يعمل هذا التكيف على تحسين تجربة المشاهدة الشاملة من خلال تعزيز التباين وتحسين جودة الصورة لأنواع مختلفة من الوسائط.

وفيما يتعلق بالاتصال، تأتي ساسة Philips 24E1N1520 مزودة بمنافذ HDMI 2.0 و DP 1.4. يتيح لك ذلك توصيل الشاشة بمجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الحواسب المكتبية والمحمولة وأجهزة الألعاب.

تتميز الشاشة أيضًا بنمط فتحة التثبيت المتوافقة مع معايير VESA، بحيث يمكنك تثبيتها بسهولة على الحائط أو ذراع الشاشة.

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