إليك أفضل 14 برنامج مونتاج للايفون لا غنى عنهم

بالطبع الكثير منا يقوم بإلتقاط الكثير من الصور والفيديوهات التى لا تعد ولا تحصى، أصبحنا فى الفترة الاخيرة مهووسين بصناعة المحتوى و الفيديوهات على منصات وسائل التواصل الاجتماعى، ويعتبر عائلة أبل هى المتصدرة المشهد، تعتبر المساعد الاكبر فى صناعة الفيديوهات والكثير من صانعى المحتوى يستخدمون هواتف الايفون لصناعة المحتوى الخاص بهم، لذلك اليوم على موقع عرفنى سوف نقوم بطرح أفضل 14 برنامج مونتاج للايفون.

كيف أبحث عن أفضل برنامج مونتاج للايفون؟

بالطبع، هناك المئات من برامج المونتاج المتاحة للتحميل، وأكيد لن أحمل كل هذه البرامج لاختبار الافضل من الاسوء لذلك اليوم سوف نقوم بطرح بعض الاسس التى تساعدك على فى البحث عن أفضل برنامج مونتاج للايفون:

الدقة المدعومة:

بعض التطبيقات تدعم العديد من دقات الفيديو عالية الجودة بما في ذلك HD 720p و FHD 1080p ولكن القليل منها فقط التي تدعم دقة 4K ولذلك إذا كنت تريد تصدير فيديوهات بدقة عالية الجودة فينبغي أن تتأكد من قدرة البرنامج على التعامل مع فيديوهات بدقة 4K UHD.

التحرير:

بعض برامج تحرير الفيديو تحتوي على ميزات عديدة من التحرير الآلي والتي تساعد كل من محترفي التحرير والمبتدئين على حد سواء وتساعد أيضاً على توفير الوقت والمجهود وبالتالي إذا لم تكن خبيرًا بالقدر الكافي في مجال تحرير الفيديو فيجب أن تبحث عن أدوات التحرير الآلي.

التلاعب بالاصوات:

على الرغم من أنها برنامج مونتاج الفيديو ولكن برنامج الفيديو الجيد هو ذلك البرنامج الذي يساعدك أيضاً على تحرير الصوت من أجل ضبط مستوى الصوت وزيادة حدته أو تقليله والقدرة على إضافة أي عدد من المقاطع الصوتية والموسيقة ودمجها بالفيديو.

التلاعب بالالوان:

يجب أن يمنحك برنامج التحرير الميزات الأساسية الأكثر طلباً واستخداماً مثل القدرة على اقتصاص الفيديو وتغيير حجمه وميزات ضبط الألوان والقدرة على تكبير أو تصغير اللقطات.

المشاركة:

وبالطبع خيار المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعى، هذا الخيار مهم جدًذا خاصة لصانعى المحتوى يساعدك على مشاركة اعمالك على وسائل التواصل الاجتماعى.

أفضل 14 برنامج مونتاج للايفون:

لقد بحثنا كثيرًا لمعرفة الافضل بين مئات البرامج واليوم سوف نقوم بعرض الافضل بينهم، وسوف نقوم بطرح كل برنامج مع عيوبه ومميزاته ويمكنك عزيزى القارئ المقارنة بينهم جميعًا و أختيار الافضل و المناسب لاحتياجاتك:

1- برنامج LumaFusion

يعتبر من أكثر برامج المونتاج سهولة فى الاستخدام، يعتبر محرر مذهل للغاية وايضًا يتميز بمحرر جدول زمنى يحتوى على 6 مسارات فيديو مختلفة وكذلك 6 مسارات اخرين للصوتيات، يحتوى على العيدل من الميزات الرائعة لمحترفين المونتاج.

مواصفاته:

يعمل على نظام iPadOS و iOS

متاح باللغة العربية و الانجليزية، ولغات أخرى

مميزاته

بواجهة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين من جميع مستويات الخبرة بإنشاء مقاطع فيديو احترافية.

مجموعة واسعة من أدوات تحرير الفيديو المتقدمة.

يوفر لك أدوات لتصحيح ألوان مقاطع الفيديو وتحسين مظهرها.

مجموعة واسعة من التأثيرات البصرية والصوتية التي يمكنك تطبيقها على مقاطع الفيديو الخاصة بك.

التعديل على الإطار الرئيسي .

يقوم بإصدار مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 4K.

متوافر على على كل من iPadOS و iOS، مما يسمح لك بتحرير مقاطع الفيديو على جهاز iPad أو iPhone.

عيوبه:

للاسف لا يوجد إصدار مجانى على الاطلاق.

سعره مرتفع قليلًا.

على الرغم من أته يوفر مجموعات واسعة من ادوات التحرير إلا أنه قد تستغرق الكثير من الوقت للتعلم، بالنسبة للمستخدمين.

هناك الكثير من عمليات الشراء بداخل البرنامج، حتى بعد الشراء.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

2- برنامج InShot Video Editor

من برامج المونتاج التى تتميز بقص اللقطات و تقسيمها وتتيح لك حذف القطات الغير مرغوبة، بالتأكيد ستكون قادراً على إضافة المؤثرات والمرشحات، وكذلك يعتبر من أسهل برامج تحرير الفيديو على الهاتف.

مميزاته:

يحتوى على مجموعة واسعة من أدوات التحرير الأساسية والمتقدمة.

يدعم InShot مختلف نسب العرض مثل 16:9 و 9:16 و 4:3، مما يجعله مناسبًا لمشاركة الفيديوهات على مختلف المنصات مثل YouTube و Instagram و TikTok و Facebook، هذه خاصية لن تجدها فى الكثير من البرامج.

إصدار مجانى ويحتوى على جميع الميزات التى تساعدك فى تحرير الفيديو الخاص بك.

يوفر لك أدوات لتصحيح ألوان مقاطع الفيديو وتحسين مظهرها.

عيوبه:

في الإصدار المجاني، يتم إضافة علامة مائية إلى الفيديوهات المُحررة.

يحتوى على الكثير من الاعلانات فى الاصدار المجانى، التى قد تكون مزعجة للكثير من المستخدمين.

مواصفاته:

يدعم نظامى iOS و Android

يحتوى على العديد من اللغات بما فيهم العربية.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

3- برنامج Quik

لا يمكننى أن اقول أنه الافضل على الاطلاق لكن يكفى أن أقول، أن شركة GoPro تطور تطبيق Quik من أجل نظام iOS وهو بالفعل اسرع وأقوى برامج المونتاج، يمكنه أن يعد مقطع المونتاج فى ثوانى، والكثير من الميزات المتقدمة الرائعة.

مميزاته:

القدرة على انتاج مقاطع فيديو بدقة 1440 بكسل.

يوفر لك أدوات لتصحيح ألوان مقاطع الفيديو وتحسين مظهرها.

مجموعة واسعة من التأثيرات البصرية والصوتية التي يمكنك تطبيقها على مقاطع الفيديو الخاصة بك.

يحتوى على مجموعة واسعة من أدوات التحرير الأساسية والمتقدمة.

بواجهة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين من جميع مستويات الخبرة بإنشاء مقاطع فيديو احترافية.

عيوبه:

معظم المزايا تتطلب شبكة WiFi قوية.

يحتوى على الكثير من الاعلانات فى الاصدار المجانى، التى قد تكون مزعجة للكثير من المستخدمين.

مواصفاته:

يحتوى على العديد من اللغات بما فيهم العربية.

يعمل على نظام iPadOS و iOS

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

4- برنامج Splice

من برامج المونتاج المميزة و الشهيرة للغاية لانه من تطوير GoPro ولكنه أصبح تحت لواء Bending Spoons ومن حينها وقد أصبح أكثر التطبيقات شهرة على متجر App Store في التحرير والتعديل على مقاطع الفيديو.

مميزاته:

بواجهة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين من جميع مستويات الخبرة بإنشاء مقاطع فيديو احترافية، خاصة المبتدأين.

سريع في انتاج الفيديوهات وبسهولة.

يمكنك مشاركة المقاطع على مواقع التواصل .

يتميز بميزات قوية لتحرير الفيديوهات.

كما يسمح لك بحفظ الفيديوهات بتنسيقات مختلفة، مثل: MP4، GIF، MOV.

يستخدم ايضًا فى صنع فيديوهات تعليمية.

عيوبه:

يجب عليك شراء اشتراك مدفوع، لكى تحصل على جميع الميزات.

دقة فيديو قصوى 720p، وهذا يعتبر عيب قاتل لهذا البرنامج.

وبالطبع يحتوى الفيديو على علامة مائية.

مكتبة محدودة من الموسيقى و المؤاثرات الصوتية.

بالطبع يجب أن لا ننسى فيضان الاعلانات.

مواصفاته:

يحتوى على العديد من اللغات بما فيهم العربية.

يعمل على نظام iPadOS و iOS.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

5- برنامج Videoshop

من برامج المونتاج المميزة للغاية، لانها تضم فريق كامل يعمل على ضخ العيديد من التحديثات أول بأول، وبالطبع يحتوى على العديد من المزايا الرائعة فى خصائص التحرير و المونتاج.

مميزاته:

يمكنك مشاركة المقاطع على مواقع التواصل .

يحتوى على العديد من التأثيرات المجانية .

يتميز بميزات قوية لتحرير الفيديوهات.

على عكس بعض البرامج لكن عملية المونتاج كلها لن تستغرق من دقيقتان لإنتاج مقاطع فيديو احترافية تتفاخر بها

عيوبه:

على عكس كل البرامج يحتوى على واجهة صعبة ومعقدة لبعض المستخدمين خاصة المبتدأين منهم.

الفيديوهات عالية الدقة والتي تحتوي على محتوى معقد قد تتسبب في تباطؤ رهيب أثناء معالجة الفيديو.

مواصفاته:

يحتوى على العديد من اللغات بما فيهم العربية.

يعمل على نظام iPadOS و iOS.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

6- برنامج Cameo

من برامج المونتاج الرائعة للغاية، حيث يتيح لك التطبيق فرصة تصفح كتالوج المشاهير الخاص على التطبيق حتى وإن لم تقم بإنشاء حساب، ولكن بعد إنشاء حساب يمكنك شراء مقاطع الفيديو عبر موقع الشركة.

مميزاته:

يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء.

يمكنك طلب رسالة فيديو من شخص مشهور عبر التطبيق.

يحتوي على مكتبة واسعة من الموسيقى والمؤثرات الصوتية التي يمكنك استخدامها في مقاطع الفيديو الخاصة بك.

يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو التي تقوم بتحريرها على وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة للغاية.

يدعم ايضًا دقة 4K للتصوير والفيديو.

يمكنك إضافة نصوص وتأثيرات وفلاتر إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة.

عيوبه:

يحتوي الإصدار المجاني من Cameo على علامة مائية على جميع مقاطع الفيديو التي تقوم بتحريرها.

مع كل هذه المزايا الرائعة لكن لا يعتبر Cameo برنامجًا احترافيًا للمونتاج، يمكن أن نقول انه أفضل فى الاستخدام للمبتدأين.

مواصفاته:

يحتوى على العديد من اللغات بما فيهم العربية.

يعمل على نظام iPadOS و iOS.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

7- برنامج Adobe Premiere Rush

هو بالتأكيد واحد من أفضل تطبيقات المونتاج التي نوصي باستخدامها، حيث يقدم أدوات سحب وإفلات بسيطة لدمج اللقطات، وإضافة عناوين، وتطبيق تأثيرات، ودمج الموسيقى، والمميز حقًا أنه يعمل على توفير شروحات تعليمية ودورات تدريبية لضمان سهولة التعلم.

مميزاته:

يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء.

يتيح لك مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الأخرى.

يقدم أدوات سحب وإفلات بسيطة لدمج اللقطات.

يمكنك إضافة نصوص وتأثيرات وفلاتر إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة.

يتميز بميزات قوية لتحرير الفيديوهات.

يتكامل Premiere Rush مع تطبيقات Adobe الأخرى، مثل Photoshop و Lightroom، مما يسهل عليك تحرير صورك ودمجها في مقاطع الفيديو الخاصة بك.

عيوبه:

لابد من الاشتراك في أي خطة شراء لاستخدام الأدوات الاحترافية.

يحتوى على علامة مائية على جميع مقاطع الفيديو التي تقوم بتحريرها.

في الإصدار المجاني، يمكنك تصدير مقاطع الفيديو فقط بدقة 1080p و 30 إطارًا في الثانية، لكى تحصل على دقة عالية يجب عليك الاشتراك.

مواصفاته:

يعمل على نظام macOS و Windows 10 لذلك يكون أسرع على اجهزة الكمبيوتر المحمول.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

8- برنامج KineMaster Video Editor

واحد من أشهر تطبيقات المونتاج على أنظمة الهواتف الذكية مع العديد من المزايا الحصرية التي لا يمكنك إيجادها بسهولة في أي محرر فيديو آخر، يتميز واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء.

مميزاته:

يتوافر مجموعة واسعة من الميزات المتقدمة لتحرير الفيديو.

يحتوى على مكتبة ضخمة من الموسيقة المجانية وتأثيرات الصوتية و الملصقات و ايضًا قوالب فيديو مما يسهل على المستخدمين إنشاء محتوى احترافى.

يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء.

أداء سلسل ورائع على أي هاتف محمول .

يتم تحديث KineMaster بانتظام بميزات جديدة وتحسينات.

عيوبه:

جميع الفيديوهات ستظهر بالعلامة المائية.

يحتوى على الاعلانات التى قد تكون مزعجة للمستخدمين.

مواصفاته:

يحتوى على العديد من اللغات بما فيهم العربية.

يعمل على جميع انظمة التشغيل Android و iOS و Windows و macOS.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

9- برنامج FilmMaker Pro

يعتبر من أسهل وأبسط برامج المونتاج المتاحة خاصة للمبتدأين، حيث واجهة المستخدم بسيطة وسهلة الفهم، مع العديد من الأدوات والوظائف التي يمكن الوصول إليها بسهولة.

مميزاته:

يوفر مجموعة واسعة من الميزات لإنشاء مقاطع فيديو احترافية.

متاح بسعر معقول مقارنة بالبرامج الأخرى للمونتاج.

سريع في انتاج الفيديوهات وبسهولة.

يمكنك مشاركة المقاطع على مواقع التواصل .

يتميز بميزات قوية لتحرير الفيديوهات.

بالاضافة إلى دعم دقة عرض 4K.

عيوبه:

الاصدار المجانى يحتوى على مجموعة محدودة من أدوات المونتاج، وبالطبع يفتقر إلى معظم المميزات.

مواصفاته:

يحتوى على العديد من اللغات بما فيهم العربية.

يعمل على جميع انظمة التشغيل Android و iOS و Windows و macOS.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

10- برنامج FilmoraGo

يعتبر واحد من افضل برامج المونتاج المتاحة حتى الان، أنه مميز للغاية و يتمتع بواجهة سهلة للاستخدام خاصة للمبتدئين، المميز ايضًا فيه أنه لا يحتوى على علامة مائية ومجانى أيضًا، ومن أحسن برامج المونتاج التي تساعدك على تحرير وتعديل مقاطع الفيديو الخاصة بك باحتراف قبل أن تشاركها مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي.

مميزاته:

يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الفهم، حتى للمبتدئين.

يوفر لك مجموعة من القوالب الجاهزة لمختلف أنواع الفيديوهات، مثل الفيديوهات الموسيقية وعروض الشرائح والفيديوهات التعليمية، مما يوفر عليك الوقت والجهد.

يحتوى على كتبة كبيرة من المؤثرات البصرية والصوتية، مثل التحولات والانتقالات والفلاتر، والتي يمكنك استخدامها لإضفاء لمسة إبداعية على فيديوهاتك.

يسمح لك مشاركة كل فيديوهاتك بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعى.

متاح على العديد من المنصات مثل: اندرويد و iOS.

عيوبه:

بكل هذه الميزات المذهلة، لكنه يستمر فى دفعك لكى تقوم بشراء الاصدار المدفوع لاستخدام معظم ادوات البرنامج.

قد تظهر بعض الاعلانات فى النسخة المجانية.

مواصفاته:

مجاني مع وجود بعض الميزات المدفوعة

يعمل على جميع انظمة التشغيل Android و iOS و Windows و macOS.

يحتوى على العديد من اللغات بما فيهم العربية.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

11- برنامج iMovie

بالطبع أذا كنت من حاملى نظام iOS فبالتأكيد أنك حصلت على تطبيق iMovie مجاناً على الجهاز الخاص بك، وعلى الرغم أن واجهة المستخدم لديه قد تكون معقدة وصعبة في البداية، ولكنها رائعة وتحتوي على أطنان من المزايا التي لا يمكنك إيجادها في معظم تطبيقات التحرير الأخرى،

مميزاته:

يتميز بواجهة سهلة الاستخدام وأدوات بسيطة مفهومة، مما يجعله مثاليًا لإنشاء مقاطع فيديو.

يمكنك ضبط إضاءة وألوان الفيديو للحصول على المظهر المثالي.

يدعم هذا البرنامج تحرير فيديو بدقة 4K، مما يضمن حصولك على مقاطع فيديو عالية الجودة.

يمكنك إضافة نص إلى الفيديو لشرح المشاهد أو إضافة عناوين أو ترجمات.

يتكامل هذا البرنامج مع مكتبة الصور على أجهزة Apple بسلاسة، مما يسهل عليك العثور على الصور و مقاطع الفيديو.

عيوبه:

يمكن أن نقول مع توافر هذا الكم الكبير من الميزات لكنه مزال لا يعتبر كبرنامج مونتاج قوى، يمكننك الاعتماد عليه فى بعض الاشياء لكن ليس دائمًا.

مواصفاته:

يعمل على نظام تشغيل macOS، iOS، iPadOS فقط.

مجانى.

متاح بالانجليزية فقط.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

12- برنامج CapCut

من أقوى وأشهر برامج المونتاج حاليصا التى يعتمد عليها الكثير من المستخدمين، حيث أنه توفر لك العديد من القوالب، كما يحتوى على الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعى التى تساعدك فى صناعة فيديوهاتك الخاصة، يمكن أن نقول أن هذا التطبيق يوفر ميزات تحرير تتناسب مع اسلوب تطبيق التيك توك.

مميزاته:

يتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الفهم، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين.

يحتوي على العديد من التأثيرات والفلاتر التي تعزز جودة الفيديو.

يحتوى على مكتبة كبيرة تضم الكثير من المقاطع الموسيقية التى تمكنك من إضافتها على الفيديوهات.

سريع في انتاج الفيديوهات وبسهولة.

يمكنك مشاركة المقاطع على مواقع التواصل .

عيوبه:

بالطبع هناك الكثير من الاعلانات التى قد تكون مزعجة للكثير من المستخدمين.

بعض الميزات قد تتطلب الاشتراك فى النسخة المدفوعة.

جميع الفيديوهات ستظهر بالعلامة المائية.

مواصفاته:

مجاني مع وجود بعض الميزات المدفوعة

يعمل على انظمة التشغيل Android و iOS.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

13- تطبيق YOUTUBE

أظن الامر سبب لك بعض الإرتباك، قد تظن أن القائمين على المقال بالتأكيد قد أرتكبوا خطأ ما، لكن لا الامر صحيح تطبيق اليوتيوب هو أحدى التطبيقات التى تعمل تقديم مونتاج لكن ليس مثل المتعارف عليه، حيث يعمل على إزلة أجزاء غير مرغوب فيها فى بداية الفيديو أو نهايته، يمكنك أن تضيف نص أو تعليق صوتى أو تقوم بتغيير الفلتر فى الفيديو الخاص بك.

قد لا يكون مثل برامج المونتاج الاخرى التى قد قمت بعرضها منذ قليل، ولكنها تفى بالغرض بالتأكيد.

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

14- برنامج Cyberlink PowerDirector

يعتبر من أفضل برامج المونتاج على الاطلاق، يقدم لك الكثير من الميزات التى تساعدك على أخراج قيديوهات ذات جودة عالية، ويتمتع ايضًا بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعى مثل إزالة الخلفية وتصنيف الألوان، يمكنك تحقيق نتائج ذات مظهر احترافي بسهولة وكفاءة أكبر.

مميزاته:

يوفر واجهة سهلة الاستخدام تناسب المبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء.

يوفر ميزات متقدمة مثل المفاتيح الخضراء، وتتبع الحركة، وتحرير الفيديو ثلاثي الأبعاد، وتصميم عناوين متحركة، وإنشاء رسومات متحركة، وتحليل سرعة الإطارات.

يتضمن أدوات قوية لقص ودمج اللقطات وإضافة النصوص والرسومات وتطبيق التأثيرات و غيرها الكثير.

يدعم ايضًا دقة 4K للتصوير والفيديو.

يمكنك إضافة نصوص وتأثيرات وفلاتر إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة.

عيوبه:

على الرغم من سهولة الاستخدام بشكل عام، إلا أن بعض الميزات المتقدمة قد تكون معقدة للمبتدئين.

يشتمل الإصدار المجاني على علامة مائية، ويفتقر إلى الكثير من الميزات المتقدمة.

مواصفاته:

يعمل على انظمة تشغيل Android و iOS وWindows 10

تحميل البرنامج، برنامج مونتاج للايفون

وهنا قد أنتهينا من عرض كل برامج المونتاج الخاصة بالايفون، وقد عرضنا كل برنامج بمميزاته وعيوبه بطريقة بسيطة وسلسلة، ولقد تركنا لك حرية الاختيار بينهم على حسب ما يناسبك منهم، أتمنى أن المقال قد نال أعجابكم، فأخبرنا برأيك فى التعليقات.

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