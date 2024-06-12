تكنولوجيا: إطلاق هاتف HTC U24 Pro بشاشة OLED بحجم 6.8 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة HTC هاتف U24 Pro في تايوان بسعر يبدأ من حوالي 585 دولارًا. يوفر الهاتف الذكي ميزات رئيسية، مثل شاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز ومعالج Snapdragon 7 وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل ودعم الشحن اللاسلكي والمزيد.

يتميز هاتف HTC U24 Pro بشاشة OLED منحنية مزدوجة بحجم 6.8 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز وطبقة زجاج Corning Gorilla. ويتضمن أيضًا ضوء إشعار LED مزدوج اللون في الأمام.

وبالنسبة للتصوير، يتميز الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. وفي الخلف، يحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

تم تعزيز نظام الكاميرا بميزات الذكاء الاصطناعي مثل الصور الجماعية المحسنة بالذكاء الاصطناعي، وصور GIF الخاصة بإيماءات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الصورة في الإضاءة المنخفضة بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل الفيديو بدقة 4K.

يتميز هاتف HTC U24 Pro بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 و 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5 و 256 جيجابايت/512 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1. وهو مزود ببطارية بسعة 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 60 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 واط. ويأتي الجهاز مثبتًا مسبقًا بنظام Android 14.

تشتمل الميزات الأخرى لجهاز HTC U24 Pro على مقبس صوت مقاس 3.5 ملم ومنفذ USB-C وبطاقتي SIM واتصال 5G و Wi-Fi 6E ودعم Bluetooth 5.3 و NFC.

يحتوي الهاتف على مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة، ويبلغ سمكه 8.98 ملم ويزن 198.7 جرامًا.

وصل هاتف HTC U24 Pro بخيارين في تايوان: يكلف الاصدار الأساسي 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 18990 دولارًا تايوانيًا (~ 585 دولارًا أمريكيًا) والإصدار الأعلى 12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 20999 دولارًا تايوانيًا (~ 650 دولارًا أمريكيًا).

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