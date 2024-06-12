تكنولوجيا: رصد هاتف Vivo Y28e 5G على قاعدة بيانات Geekbench قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Vivo لتحديث سلسلة Y مع الخاصة بها هاتف Vivo Y28s 5G الجديد، والذي من المتوقع أن يصل إلى الأسواق قريبًا.

وقد رصدنا الجهاز مسبقًا في كود برنامج Vivo برقم الطراز V2346. وقد ظهر الجهاز الآن على قاعدة بيانات Geekbench، مما يلقي الضوء على المواصفات.

وقد سجل الهاتف 599 للنواة الواحدة و 1707 للنواة المتعددة في اختبارات Geekbench 6.3.0 القياسي. تشير هذه النتائج إلى أن الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة ووحدة معالجة الرسومات Mali G57، والتي من المحتمل أن تتميز بمجموعة شرائح Dimensity 6300 أو 6080.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف القائمة المعيارية أن Vivo Y28s سيأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسيعمل على نظام Android 14.

بالإضافة إلى هذه التفاصيل، حصل الهاتف الذكي أيضًا على شهادة مكتب المعايير الهندية، مما يشير إلى إطلاق وشيك. ومن المتوقع إطلاق الجهاز في أسواق أخرى إلى جانب الهند.

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