تكنولوجيا: المنشورات التي تعجبك في منصة X لن تكون متاحة للجميع الآن!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن حساب “X Engineering” على منصة X عن التحديث الجديد الذي يجلب خصوصية أكثر للمستخدمين، حيث تقدم منصة التواصل الإجتماعي ميزة حجب المنشورات التي تم الإعجاب بها من قبل المستخدم عن الجميع.

كان تسجيل الإعجاب بالمنشورات من قبل المستخدم متاح لجميع مستخدمي منصة X حتى الآن، مما يؤدي إلى تعرض الكثير من المستخدمين للإحراج أو الضرر في بعض الأحيان.

وفي تحديث جديد لمنصة X تم إضافة معايير جديدة لخصوصية المستخدم، حيث سيتاح للمستخدم رؤية المنشورات التي سجل إعجاب لها في السابق، بينما سيكون هذا الإعجاب محجوب عن عامة المستخدمين.

كما أكد حساب “X Engineering” على أن هذه الميزة لن تؤثر على إحتفاظ المبدعيين بعدد الإعجابات بالمنشورات الخاصة بهم، دون أن يحصل المبدعيين على قوائم تفصيلية لمشاركات الأشخاص.

ولقد أشار “Elon Musk” الرئيس التنفيذي لشركة X إلى أهمية دعم المستخدمين بالخصوصية عند تسجيل الإعجاب بالمنشورات على منصة التواصل، مما يقدم معايير أعلى لحماية المستخدم وتفادي التعرض للهجوم نتيجة لتسجيل الإعجاب بمنشور ما.

يذكر أن هذا التغيير لم يحظى بإعجاب منشيئ المحتوى والمبدعيين على منصة X للتواصل الإجتماعي، وذلك لصعوبة تتبع مشاركات المنشور، هذا إلى جانب إمكانية زيادة التلاعب بالإعجابات الزائفة في منصة X، إلا أنها ستدعم البعض الأخر من المستخدمين بالخصوصية التي تتطلب غالباً الإنتقال إلى خدمة مدفوعة.

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