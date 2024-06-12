تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول iQOO 13 تكشف عن سعر الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق هاتف iQOO 13 للأسواق، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار مع سعر الهاتف.

أشارت تسريبات سابقة إلى أن iQOO لن تطلق iQOO 13 Pro هذا العام، حيث تكتفي الشركة بإطلاق الإصدار الرئيسي فقط.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن هاتف iQOO 13 المقرر إطلاقه قريباً يأتي بتصميم مسطح في الشاشة، بجودة عرض “2K”.

كما يأتي هاتف iQOO 13 يأتي بكاميرة periscope telephoto تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات الفوق صوتية، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68.

أيضاً يضم الهاتف محرك خطي X-axis، والذي يهدف إلى دعم المستخدم بإستجابة وردود فعل لمسية جيدة جداً.

كما يأتي مستشعر الموجات الفوق صوتية “أحادي النقطة”، لذا لن يدعم المستشعر تغطية مساحة كبيرة في الشاشة.

ومن المقرر أن يدعم هاتف iQOO 13 رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، ويبدأ سعر الهاتف من 550 دولار، أيضاً من المتوقع أن يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية بتكلفة أعلى.

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