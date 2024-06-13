تكنولوجيا: ابل تستعرض المميزات القادمة في الجيل الجديد من منصة CarPlay

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت ابل خلال فعاليات مؤتمر المطوريين المميزات القادمة في الجيل الجديد من منصة CarPlay، والذي ينطلق بشكل رسمي للمستخدمين في وقت لاحق هذا العام.

تأتي الكثير من السيارات الكهربائية الحديثة بميزة الشاشات المتعددة التي تدعم المستخدم بمعلومات، لذا قررت ابل دعم المستخدمين والشركات المصنعة للسيارات بالأدوات اللازمة لتخصيص واجهة السيارة وفقاً للتجربة المفضلة.

ولقد أكدت ابل على أن واجهة CarPlay ستقدم كل ما يحتاجه المستخدم من بيانات بالشكل المفضل للعرض، ولقد أشار “Ben Crick” مصمم واجهة CarPlay أن التحديث الجديد للواجهة سيتكيف مع كافة أحجام الشاشة وتكويناتها أيضاً.

لذا إذا كنت ترغب في ضبط الخرائط على الشاشة في الأمام أو الوسط، أو حجب الخرائط عن الشاشة سيدعمك تحديث CarPlay بتجربة أكثر مرونة بالكثير من الإختيارات.

ولقد أكدت ابل على ضرورة التعاون مع الشركات المصنعة للسيارات لتطوير واجهة CarPlay بشكل أعمق في أنظمة السيارات.

ومن المتوقع أن تجلب التحديثات القادمة مميزات ضبط الحرارة والأجواء في سيارتك الكهربائية بشكل تلقائي، وأيضاً ضبط أوضاع القيادة، إلى جانب ضبط إعدادات مساعد القيادة الذكي عبر واجهة CarPlay.

يذكر أن ابل لم تكشف عن تاريخ محدد لإطلاق التحديث القادم لواجهة CarPlay، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ابل ستقدم هذه المميزات قريباً.

المصدر