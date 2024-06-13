تكنولوجيا: جهاز Redmi Pad SE 8.7 4G سيصل قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق الجهاز اللوحي Redmi Pad SE العام الماضي بشاشة تعمل باللمس بحجم 11 بوصة، ويبدو الآن أن العلامة التجارية الفرعية لشاومي تستعد لجهاز لوحي جديد بشاشة أصغر.

سيأتي Redmi Pad SE 8.7، كما يوحي اسمه، بشاشة بحجم 8.7 بوصة، وسيحصل أيضًا على اتصال بيانات الهاتف المحمول 4G LTE، على عكس Pad SE الأصلي.

تم رصد الجهاز الجديد في قاعدة بيانات IMEI، والتي تسرد رقمين للطراز: 24076RP19G و 24076RP19I. تعتبر هذه الأحرف الأخيرة مهمة، حيث يخبرنا الحرف “G” أن هذا المنتج سيكون متاحًا عالميًا، ويعني الحرف “I” أنه سيتم بيعه أيضًا في الهند.

ومن المثير للاهتمام أنه لا يوجد رقم طراز ثالث مع حرف “C” في النهاية، لذلك قد لا يتم إطلاق Redmi Pad SE 8.7 4G في الصين.

تشير أرقام الطراز أيضًا إلى أن الإطلاق في شهر يوليو قد يكون ضمن البطاقات، لكن هذا ليس أمرًا مسلمًا به. وفي كلتا الحالتين، من المفترض أن يصل الجهاز اللوحي الجديد في الأسابيع المقبلة. ولا تزال مواصفاته غير معروفة، ولكن قد يتغير ذلك في المستقبل القريب جدًا.

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