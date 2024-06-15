تكنولوجيا: موقع YouTube يختبر ملخصات الدردشة المباشرة ورموز الاستجابة السريعة للقناة وتأثيرات الفيديوهات القصيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك موقع YouTube أحدث ميزاته التجريبية والتي ستكون متاحة لبعض القنوات قريبًا. يتضمن ذلك ملخصات الدردشة المباشرة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وبحث Google Lens ورموز QR للقنوات.

من المهم ملاحظة أن هذه الميزات الجديدة ستظل حصرية لمجموعة صغيرة من المستخدمين الذين يشكلون جزءًا من برنامج تجارب YouTube وقد لا تكون متاحة لعامة الناس.

لن تعمل ملخصات الدردشة المباشرة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على YouTube إلا مع مجموعات البث المباشر باللغة الإنجليزية وللقنوات التي تحتوي على “محادثات الدردشة المباشرة النشطة للغاية“.

ستحصل القنوات المؤهلة على لافتة خاصة أعلى الدردشة المباشرة مع خيار تلخيص قسم التعليقات.

يقوم YouTube أيضًا بإحضار Google Lens إلى شريط البحث. ستشاهد نسبة صغيرة من مستخدمي أندرويد زر Lens في شريط البحث مما سيسمح لهم بالبحث عن محتوى على ثاني أكثر مواقع الويب زيارة في العالم.

ستتيح رموز QR للقنوات طريقة سريعة وسهلة لمنشئي المحتوى لمشاركة قنواتهم مع الآخرين. وسيحصل المستخدمون المدعومين على خيار إنشاء رمز QR من ملفهم الشخصي.

تحصل YouTube Shorts أيضًا على زر تأثيرات جديد يتميز بتأثيرات أنشأها المستخدمون لجعل مقاطع الفيديو القصيرة أكثر جاذبية.

وأكد موقع YouTube أن تأثيرات Shorts ستصل إلى المزيد من المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام.

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