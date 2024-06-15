تكنولوجيا: سامسونج تطلق الإصدار التجريبي الأول من One UI 6 Watch مع Galaxy AI لساعة Galaxy Watch6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في نهاية الشهر الماضي، أعلنت شركة سامسونج عن One UI 6 Watch، وهو الإصدار التالي من واجهة المستخدم المعتمدة على نظام Wear OS من جوجل.

وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إن التحديث سيصبح متاحًا “في وقت لاحق من هذا العام” لساعة Galaxy Watch4 ونماذج الساعات الذكية الأحدث من سامسونج.

والآن، أصدرت سامسونج أول إصدار تجريبي عام من One UI 6 Watch لـ Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic، في كل من الولايات المتحدة وكوريا. لن يكون الإصدار التجريبي متاحًا في أي دولة أخرى، للأسف.

ومن المتوقع أن يتم تحميل One UI 6 Watch مسبقًا على Galaxy Watch7 و Galaxy Watch Ultra، والذي من المفترض أن يصبح رسميًا في أوائل شهر يوليو في حدث Unpacked القادم من سامسونج.

يمكن لمالكي Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic في الولايات المتحدة وكوريا تسجيل أجهزتهم في الإصدار التجريبي عبر تطبيق Samsung Members.

يبدو أن التوفر الأولي يقتصر على إصدار البلوتوث من الساعات، ولكن الطرازات التي تدعم تقنية LTE ستتمكن من الوصول أيضًا في المستقبل القريب.

ستشق النسخة التجريبية أيضًا طريقها إلى Galaxy Watch4 و Galaxy Watch5 في الوقت المناسب. ووفقًا لسجل التغيير، يتمتع تطبيق Samsung Health بدرجة طاقة جديدة توضح مستويات الاستعداد البدني والعقلي بناءً على نومك ونشاطك البدني.

يوجد أيضًا تحليل نوم أكثر تفصيلاً، مع رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقرير شامل عن النوم يتضمن معدل ضربات القلب ومعدل التنفس والمدة التي تستغرقها لتغفو بعد الاستلقاء.

يمكنك الجمع بين سلسلة من التمارين المختلفة في روتين تمرين مخصص. من خلال الضغط المزدوج، تتوفر الإجراءات السريعة عن طريق الضغط على إصبعي الإبهام والسبابة معًا مرتين، وهذا يعمل للرد على المكالمات وإيقاف التنبيهات والتمرير عبر الإشعارات والتحكم في الموسيقى والتقاط الصور والمزيد.

ستظهر الأزرار التي يمكن التحكم فيها بضغطة مزدوجة على شكل رمز إصبع لإعلامك بذلك.

كما أصبح التمرير الأفقي الآن أسرع، وسيؤدي النقر على الجزء السفلي من وجه الساعة إلى إظهار قائمة بالأنشطة الجارية (المكالمات الهاتفية، والتمارين، وتشغيل الموسيقى)، وسيظهر زر الإجراء السريع (الرد على مكالمة هاتفية، وإيقاف تشغيل المنبه) تركز تلقائيا بالنسبة لك.

إذا قمت بتحريك معصمك ذهابًا وإيابًا، فيمكنك الانتقال إلى الشاشة السابقة دون لمسها، ويمكن للأوضاع التحكم في المزيد من إعدادات ساعتك بناءً على ما تفعله أو مكان تواجدك.

يمكنك اختيار التطبيقات المسموح لها بإرسال الإشعارات مباشرة على الساعة، وتعيين الرموز التعبيرية كمفضلة للوصول السريع، وحفظ مرفقات الصور من الرسائل، والحد من الميزات الصحية عند تشغيل توفير الطاقة لجعل البطارية تدوم لفترة أطول.

تحتوي One UI 6 Watch أيضًا على خط افتراضي جديد، وعندما تبدأ تشغيل الموسيقى على ساعتك، سيتم توصيل سماعات الرأس أو مكبر الصوت Bluetooth تلقائيًا للتشغيل. فقط في حالة عدم توفر أجهزة صوت Bluetooth للاتصال، ستحاول الساعة التشغيل من خلال مكبر الصوت الخاص بها (إذا كان تطبيق الموسيقى الخاص بك يدعم ذلك).

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