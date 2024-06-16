شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان تعيد على أهلك ..أفضل التطبيقات المجانية للمكالمات الدولية لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج الكثير من العاملين بالخارج أو المسافرين للحج للاطمئنان على عائلاتهم وتقديم المعايدة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تعد مناسبة لكل المسلمين فى جميع أنحاء العالم، وفيما يلى نقدم أفضل تطبيقات الاتصال الدولية المجانية التي يجب عليك استخدامها في عام 2024.

واتساب

يبرز تطبيق واتساب كتطبيق مراسلة من الدرجة الأولى في جميع أنحاء العالم، ويتيح التطبيق للمستخدمين المشاركة في محادثات صوتية ومرئية مع مستخدمي واتساب عبر اتصال Wi-Fi، بالإضافة إلى إمكانيات الاتصال، يوفر تطبيق WhatsApp وظيفة تبادل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والمستندات، ومن الجدير بالذكر أن واتساب يعطي الأولوية لأمن المستخدم من خلال دمج التشفير الشامل، مما يجعله وسيلة اتصال آمنة.

وتتضمن ميزات WhatsApp الأخرى الدردشات الجماعية (ما يصل إلى 256 شخصًا) ومشاركة الموقع، إلى جانب iPhone وAndroid، التطبيق متاح على نظامي التشغيل Windows وmacOS.

سكايب

تعد شركة Microsoft Skype رائدة في عالم VoIP ومكالمات الفيديو ، ويتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية من Skype إلى Skype، و يمكنك أيضًا الاتصال بأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة بأسعار منخفضة إذا قمت بإضافة رصيد إلى حسابك، ويدعم Skype المكالمات الدولية والجماعية ويوفر نظامًا أساسيًا للمراسلة ومشاركة الملفات.

فايبر ماسنجر

Viber Messenger هو تطبيق ممتاز آخر للمكالمات الدولية المجانية، وهي معروفة بواجهتها البسيطة واتصالاتها الآمنة، مثل WhatsApp، فهو يوفر التشفير الشامل، ويتيح لك Viber إجراء مكالمات صوتية ومرئية وإرسال النصوص والملصقات وملفات GIF والمزيد، كما أنه يوفر Viber Out، والذي يتيح لك الاتصال بالمستخدمين غير المتصلين بـ Viber بأسعار منخفضة.

Google Meet

تطبيق شائع آخر متاح على كلا النظامين الأساسيين للهواتف المحمولة، وهو Google Meet، يوفر العديد من الميزات المجانية، بما في ذلك مكالمات الفيديو الفردية عالية الجودة والاجتماعات الجماعية، و يمكنك أيضًا مشاركة شاشتك والتعاون في الوقت الفعلي.

Telegram

يشتهر Telegram على نطاق واسع برسائله الآمنة، سواء كانت مكالمات صوتية أو فيديو ، ويضمن التطبيق إجراء مكالمات آمنة وموثوقة مع سرعات اتصال عالية، وهو يدعم مكالمات الفيديو الجماعية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للتواصل الشخصي والمهني.

ويتوفر تليجرام متعدد المنصات ومفتوح المصدر على الأجهزة المحمولة وعلى نظامي التشغيل Windows وmacOS، وتشمل الميزات الإضافية الدردشات الجماعية والقنوات والتخزين السحابي.

Signal

الخصوصية هي جوهر تطبيق Signal، الذي يوفر ميزات المراسلة والمكالمات المجانية بدون إعلانات وأدوات تتبع، ويستخدم بروتوكول Signal مفتوح المصدر للحفاظ على أمان محادثاتك، ومن خلال القيام بذلك، لا يستطيع أي شخص آخر قراءة مكالماتك أو الاستماع إليها ولا حتى تطبيق Signal ، وإحدى الميزات الفريدة لتطبيق Signal هي اختفاء الرسائل، والتي تتيح لك ضبط الرسائل على الاختفاء بعد فترة زمنية محددة لمزيد من الخصوصية.