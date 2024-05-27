90 وظيفة شاغرة للمواطنين بعجمان الأربعاء المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

تنظم دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية يوم الأربعاء المقبل، وذلك في جمعية أم المؤمنين بعجمان، بمشاركة 10 شركات من القطاع الخاص.وتعرض الشركات أكثر من 90 وظيفة شاغرة للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية في عدة مجالات حيوية.

وأكدت عنود النعيمي، مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بالتكليف، رئيس فريق التوطين بالدائرة، أن تنظيم اليوم المفتوح يأتي في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق غايات الحكومة في دعم ملف التوطين في الدولة، من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، واستقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، وتسهيل توظيفهم من خلال مقابلات التوظيف الفورية لهم بناء على الشواغر المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص، بهدف استقطاب عدد من الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس» الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص.

وتشمل الشركات المشاركة في الفعالية المجمع التأميني لخدمة الاتصالات والاستشارات، ومستشفى أمينة، والمدرسة الوطنية الخاصة، ومدرسة الأكاديمية الأولى، ومدرسة الشويفات الدولية، مدرسة المدينة الخاصة، وشركة سايلنت نايت الإمارات، منتجع زويا الصحي، وجمعية أسواق عجمان التعاونية، وشركة أي جي للعقارات.

وتستهدف فعالية اليوم المفتوح المواطنين والمواطنات حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، حيث سيتم إطلاعهم على فرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص.