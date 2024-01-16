"فايننشال تايمز": بروكسل بدأت عملية جرد وتدقيق للأسلحة التي تقدمها الدول الأعضاء إلى أوكرانيا

افادت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أن "بروكسل بدأت عملية جرد وتدقيق للأسلحة التي تقدمها الدول الأعضاء إلى أوكرانيا بعد مزاعم بأن بعضها لم يف بالتزاماته بتزويد كييف بالأسلحة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن "خدمة العمل الخارجي الأوروبية تجري مراجعة لكمية الأسلحة التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. وذلك ردا على المزاعم بأن بعض العواصم الأوروبية فشلت في إرسال أكبر عدد ممكن من الأسلحة رغم قدرتها على ذلك"، لافتة الى ان "هذا القرار جاء بعد طلب المستشار الألماني أولاف شولتس بإحصاء ومقارنة الإمدادات العسكرية من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا".

وأثارت مطالب بروكسل هذه احتجاجات من بعض الدول، التي ترفض تقديم بيانات كاملة. وتخطط الخدمة لنشر بيانات التدقيق قبل قمة الاتحاد الأوروبي في الأول من شباط.