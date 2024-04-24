الجريدة الكويتية: مصادر دبلوماسية في لبنان تتخوف من التحضير الإسرائيلي لتصعيد كبير ضد حزب الله

نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر دبلوماسية في لبنان تخوفها من التحضير الإسرائيلي لتصعيد كبير ضد "حزب الله" في لبنان، على ضوء معلومات عن مفاوضات تجري بين الإسرائيليين والأميركيين تسعى تل أبيب خلالها إلى انتزاع ضوء أخضر أميركي لتوسيع نطاق استهدافاتها للحزب في لبنان.

وأشارت إلى أن هذا الإصرار الإسرائيلي يرتكز على عنصرين، الأول استجابة إسرائيل لواشنطن في عدم التصعيد ضد إيران، والآخر عدم قدرة الإسرائيليين على العودة الى مستوطنات الشمال، بدون إحداث تغيير في الوقائع العسكرية.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل تسريبات تنشرها الصحافة الإسرائيلية عن وضع خطط عسكرية لكيفية تطوير عمل عسكري ضد "حزب الله" مع إشارات إلى اتجاه لاتخاذ قرار بتوسيع المواجهة، لافتة إلى أن التطورات دفعت الى تكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية في سبيل تجنب المزيد من التصعيد، وبحسب المعلومات فقد جرى اتصال بين المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين والمسؤولين اللبنانيين، الذين يتابع معهم ملف التهدئة في الجنوب والتحضير لمرحلة جديدة مبنية على اتفاق دبلوماسي.