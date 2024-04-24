أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ينقل ألوية الاحتياط إلى الكرمل بعد تدريبها قبل التحرك إلى غزة. ويأتي ذلك بعد ساعات من نقلها عن مصادر قولها إن الجيش يستعد لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في وقت "قريب جدا"، مشيرة إلى أن العملية البرية هناك تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الاسرائيلية: الجيش ينقل ألوية الاحتياط إلى الكرمل بعد تدريبها قبل التحرك إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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