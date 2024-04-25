فرار أكثر من 100 نزيل من سجن تضرر جراء الأمطار في نيجيريا

اعلن متحدث باسم مصلحة السجون في نيجيريا إن ما لا يقل عن 118 نزيلاً فروا من سجن بعد هطول أمطار غزيرة مساء أمس الأربعاء، ألحقت أضرارا بالمنشأة الواقعة في سوليجا قرب العاصمة النيجيرية أبوجا.
وأضاف المتحدث أدامو دوزا في بيان، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت لعدة ساعات دمرت أجزاء من السجن متوسط الحراسة، بما شمل جزءاً من جدرانه الخارجية وبعض أجزاء البنايات المحيطة. وأشار إلى أن قوات من مصلحة السجون تتعقب الهاربين وتمكنت حتى الآن من الإمساك بعشرة منهم بالفعل.
وتابع قائلاً "نقوم بمطاردة حثيثة لإعادة الباقين"، وطمأن السكان أن السلطات تسيطر على الموقف. وقال: "نوصي الناس أيضا بالبحث عن السجناء الفارين والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لأقرب جهاز أمن".
ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل عن هويات السجناء الهاربين أو انتماءاتهم. وضم سجن سوليجا من قبل عناصر من جماعة بوكو حرام المتشددة.
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