بلينكن: يجب إنهاء الصراع في غزة ووضع مسار لإنشاء دولة فلسطينية للمضي في طريق التطبيع

أكد وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، في كلمة له خلال منتدى الاقتصاد العالمي، انه "يجب إنهاء الصراع في غزة ووضع مسار لإنشاء دولة فلسطينية للمضي في طريق التطبيع"، مشيرا الى انه ": بغياب خطة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة برفح والولايات المتحدة لم تطلع على خطة من إسرائيل بشأن هجوم رفح تضمن توفير الحماية للمدنيين".
وشدد بلينكن على عزم بلاده على "بذل كل ما في وسعنا لوضع حد للمعاناة الإنسانية في غزة"، آملا أن "تتخذ حماس القرار الصائب بدعم مقترحات وقف إطلاق النار"، مؤكدا "اننا نبذل جهودا مع شركائنا لإنهاء الصراع في غزة وضمان عدم اتساع رقعته، فنحن نشهد أسوأ أزمة في الشرق الأوسط منذ عام 1948".
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