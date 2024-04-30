أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفاً بلدتي يارون وعديسة". كذلك أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "القصف المدفعي الإسرائيلي على حمى راشيا الفخار الفرديس أدى الى تضرر العديد من المنازل جراء تحطم الزجاج في الأبواب والنوافذ القريبة من أماكن لقصف لشدة الانفجارات".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارتان إسرائيليتان على العديسة ويارون وتضرر العديد من المنازل في راشيا الفخار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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