غسان سكاف: جعجع غير متحفظ وباسيل منفتح على جميع مرشحي الخيار الثالث

كشف النائب غسان سكاف لـ «الأنباء» الكويتية، عن لقاء جمعه مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع السبت الماضي في معراب، قبل مشاركته في اللقاء الذي دعا إليه جعجع.
ونقل سكاف عن رئيس «القوات» تجاوبه «للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد»، كاشفا عن انه لم يتطرق وجعجع إلى استعراض أسماء، ومؤكدا في الوقت عينه، عدم تحفظ «جعجع في الملف الرئاسي».
كما تطرق سكاف إلى لقاء عقده مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وتلاه محادثة هاتفية. ونقل عنه «انفتاحه على كل الأسماء المطروحة في التداول من مرشحي الخيار الثالث».
وتوقع الوصول إلى انتخاب رئيس في القسم الأخير من ايار، «والمهم أن نكون في جهوزية تساعد على إنضاج الحل في الموضوع الرئاسي، وللغاية أعمل على سد كل الثغرات».
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