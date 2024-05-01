أعلنت القيادة الوسطى الاميركية، في بيان ان قوات القيادة المركزية الاميركية نجحت في تدمير زورق مسير في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من ايران في اليمن.
واضافت :"تقرر ان الزورق المسير يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية واكثر أمناً للسفن الاميركية والتحالف والسفن التجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الاميركية: دمرنا زورقا مسيرا في منطقة تحت سيطرة الحوثيين باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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