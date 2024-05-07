نتانياهو: حكومة الحرب وافقت على مواصلة عملية في رفح من أجل زيادة الضغوط على حماس

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حكومة الحرب وافقت على مواصلة عملية في مدينة رفح من أجل زيادة الضغوط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لإطلاق سراح الاسرى وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب.
وذكر مكتب نتانياهو في بيان، أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من عدم وفاء أحدث مقترح هدنة من حماس بمطالب إسرائيل، فإنها سترسل وفدا للاجتماع مع المفاوضين لمحاولة التوصل إلى اتفاق مقبول.
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