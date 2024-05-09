الصليب الأحمر أطلق حملته المالية السنوية تحت شعار "بدعمكن منعطي أكتر"

أطلق الصليب الأحمر اللبناني حملته المالية السنوية تحت شعار "بدعمكن منعطي أكتر"، من خلال رسالة وجهها رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، لافتا الى ان "الصليب الأحمر اللبناني، ككل سنة، يطلق حملته المالية السنوية في الثامن من أيار، اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر".

واشار الى ان "منذ العام 1945، 79 سنة في خدمتكم باسعافكم اليومي في نقل المرضى والمصابين، في تأمين وحدات الدم، في مساعدتكم بالبرامج الطبية والإجتماعية والعيادات النقالة. هو بجانبكم في أزماتكم، في الكوارث والحد من مخاطرها، في مدارسه وكليّته التمريضية، وبتنشئة الشباب على القيم الأخلاقية والإنسانية العالمية".

وذكر في هذا السياق، أن " 12000 متطوع في مراكزه وفروعه على كافة الأراضي اللبنانية بخدمتكم. أكثر من مليون خدمة انسانية سنوياً للتخفيف من معاناتكم ولحفظ كرامة المحتاج، الصليب الأحمر اللبناني بحاجة لدعمكم، مقيمين ومغتربين، أكثر من أي وقتٍ مضى، ادعموا الصليب الأحمر اللبناني، "ادعمونا، وبدعمكن منعطي أكتر".