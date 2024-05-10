جريح نتيجة تصادم بين فان لنقل الركاب ودراجة نارية على طريق المطار القديمة

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "جريح نتيجة تصادم بين فان لنقل الرّكاب ودرّاجة ناريّة على طريق المطار القديمة، مقابل مستشفى الرّسول الأعظم".

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