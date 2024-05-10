"سرايا القدس" نعت أحد عناصرها بعد سقوطه في جنوب لبنان ضمن "معركة طوفان الأقصى"

نعت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، أحد عناصرها الذي سقط في جنوب لبنان ضمن "معركة طوفان الأقصى".
ولفتت إلى أنّ عنصرها محمد قاسم السمنة (40 عام) "أبو يزن"، هو من "كتيبة الشهيد علي الأسود- ساحة سورية، ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائه لواجبه القتالي"، مؤكدة أنّها "ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".
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