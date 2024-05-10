أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وآخرها في طير حرفا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا".
وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنّه استهدف "عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-05-2024 قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصلية من صواريخ الكاتيوشا".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا كريات شمونة واستهدفنا قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصواريخ الكاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.