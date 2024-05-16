شكرا لقرائتكم خبر عن بصواريخ أمريكية.. روسيا تحبط هجوم أوكراني على القرم والان نبدء بالتفاصيل

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استهداف المناطق الحدودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء، إحباط هجوم صاروخي أوكراني على شبه جزيرة القرم.وجاء في بيان للوزارة: "في 15 مايو نحو الساعة 2300 بتوقيت موسكو، جرى إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ أتاكمس التكتيكية العملياتية أمريكية الصنع ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان: "ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ تشغيلية تكتيكية فوق أراضي جمهورية القرم".وذكرت قناة "آر تي" الروسية على موقعها الإلكتروني، أن القوات الأوكرانية تواصل "استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسبما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا".