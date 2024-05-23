"أمبري": هجوم صاروخي على سفينة تجارية على بعد 68 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن "هجوم صاروخي على سفينة تجارية على بعد 68 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية ولا تقارير عن أضرار".

وأمس، أفادت وسائل إعلام يمنية، عن "عدوان أميركي يستهدف مطار الحديدة الدولي".

وتشن أميركا وبريطانيا منذ مطلع العام الجاري غارات على ما تقول إنها "مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن"، وذلك على خلفية استهداف الحوثيين سفن شحن إسرائيلية وأخرى مرتبطة بها في البحر الأحمر ردا على العدوان الإسرائيلية في غزة.

وتصنف الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي 3 موانئ حيوية ومطارا دوليا ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.