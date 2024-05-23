"إسرائيل هيوم": محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في قطاع غزة

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر دبلوماسي رفيع، أن "محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في قطاع غزة".

وكانت قد طلبت دولة جنوب أفريقيا، في 16 أيار الحالي، من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل، قائلة إن هجوم رفح "جزء من المرحلة الأخيرة لتدمير غزة كليا".

كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.

ويأتي ذلك في إطار الدعوى المتعلّقة باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وكانت قد أصدرت المحكمة إجراءات تتعلّق بالطلب من إسرائيل اتخاذ التدابير لمنع الإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات للقطاع المحاصر.