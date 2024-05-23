بوتين: روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الدول الأفريقية تؤدي دورا متزايد الأهمية في معالجة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي".

وذكر في برقية التهنئة التي وجهها الرئيس الروسي لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بمناسبة "يوم أفريقيا"، "السيدات والسادة الأعزاء، أرجو أن تتقبلوا تهاني القلبية بمناسبة يوم أفريقيا، وهو يوم يرمز إلى انتصار شعوب قارتكم على الاستعمار، ورغبتها في الحرية والسلام والازدهار".

وأضاف، "روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، تجمعنا رغبة مشتركة لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والديكتاتورية وضغوط العقوبات".

وأشار بوتين إلى أن "عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبورغ عام 2023 خلق الظروف لبناء تعاون مثمر ومتبادل المنفعة في مجموعة متنوعة من المجالات".