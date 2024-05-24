موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت مديرية التربية والتعليم عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، بمحافظة القليوبية، حيث انتهت الامتحانات، اليوم الخميس.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه من المقرر بدء أعمال تصحيح المواد المختلفة السبت المقبل لتظهر النتيجة عقب اعتمادها من محافظ القليوبية خلال مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم أنه من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، اعتبارا من 10 يونيه المقبل وخلال هذه الفترة قبيل عيد الأضحى، وانطلاق امتحانات الثانوية العامة المقررة عقب العيد، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول علي النتيجة فور اعتمادها في الموعد المحدد علي الرابط التالي من هنا

وحذرت وكيل وزارة التعليم من تسريب النتائج قبل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية في محافظة القليوبية مشيرة أنها وجهت اعضاء الكنترول ولجان التصحيح بالتأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.