الجيش الإسرائيلي: قصفنا ليلًا أهدافًا لـ"حزب الله" في الخيام وعيتا الشعب وحولا ومركبا وكفركلا

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش هاجم خلال ساعات اللّيلة الماضية، من خلال القصف الجوّي والمدفعي، أهدافًا لـ"حزب الله" في خمس مناطق في جنوب لبنان".
وأوضح في تصريح، أنّ "طائرات حربيّة أغارت اللّيلة الماضية على بنية تحتيّة ومبان عسكريّة عدّة لـ"حزب الله" في منطقتَي الخيام وعيتا الشعب. كما قصف الجيش بالمدفعيّة مناطق في الخيام وحولا ومركبا وكفركلا في جنوب لبنان".
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