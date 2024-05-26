صحف غربية: تعمق عزلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عالمياً بسبب سلوكها في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أشارت صحف غربية إلى تعمق عزلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة العالمية، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجد نفسه معزولاً بشكل متزايد على الساحة العالمية وسط تحديات قانونية مختلفة وتوتر الرأي العام العالمي بسبب الحرب على غزة.



وقالت الواشنطن بوست «Washington Post» في تحليل لها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يجدون أنفسهم محشورين على نحو متزايد في الزاوية. حيث يشن نتنياهو حرباً مدمرة في قطاع غزة أثارت غضب الرأي العام العالمي ووضعته وحكومته أمام اثنتين من أهم المحاكم في العالم.



وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل يوم الجمعة بـ”الوقف الفوري” لهجومها على مدينة رفح في أقصى جنوب البلاد. كما أن الضغوط القانونية تتصاعد بينما تدرس محكمة العدل الدولية قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية.



وبحسب الصحيفة، إذا أصدرت الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، فإن الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة سيكون لديها التزام بموجب المعاهدة بإلقاء القبض على الإسرائيليين إذا وطأت أقدامهم أراضيها.



ورأت الغارديان البريطانية «The Guardian» بأن حكم محكمة العدل الدولية يعزز المخاطر التي تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي مع تزايد عزلتها، لافتة إلى أن أمر المحكمة يشكل تحذيرا من أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يخاطر بخلق ظروف يمكن تأطيرها على أنها إبادة جماعية محتملة.



وقالت الصحيفة في تحليل لها بأن إجراءات محكمة العدل الدولية ــ التي وصفتها بثالث انتكاسة كبرى لإسرائيل على الساحة العالمية في غضون أسبوع ــ تؤكد الخطر الصارخ والمتعمق الذي تواجهه إسرائيل وقادتها، في مواجهة الغضب الدولي المتزايد بشأن سلوكهم.



وبحسب الصحيفة فإن الحكم سوف يُنظر إليه باعتباره نقطة بيانات أخرى مهمة في تراكم الأدلة ضد الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب.



كما رجحت أن يكون للعزلة الدبلوماسية لإسرائيل - التي اعترف بها كبار المسؤولين في البيت الأبيض كأمر واقع - تأثير متزايد، لأنها كشفت أيضًا عن القيادة الضعيفة والمتناقضة بشكل متزايد لإدارة بايدن بشأن هذه القضية.



كما يطرح الحكم أيضًا مشاكل عملية لدعم واشنطن لإسرائيل في المحاكم. ووفقا للصحيفة فإن الأمر الأكثر تعقيدًا بالنسبة لإدارة بايدن هو أن الحكم يسلط الضوء على ما أصبح إجماعًا دوليًا، تتقاسمه الولايات المتحدة: وهو أن الوقف الفوري لإطلاق النار، على أقل تقدير، مطلوب لحماية حياة المدنيين.