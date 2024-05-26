"النشرة": إصابات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في الناقورة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"وقوع إصابات، نتيجة غارة جويّة شنّها الطّيران المسيّر الإسرائيلي واستهدفت درّاجةً ناريّةً في بلدة ​الناقورة​"، مشيرًا إلى أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف أطراف بلدتَي شيحين ومجدل زون، بالتّزامن مع قصف على وادي حامول ووادي حسن".

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