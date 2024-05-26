بلينكن يحذر من عواقب احتلال رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن،مساء أمس الاربعاء 22 مايو 2024 ، إسرائيل من عواقب وخيمة إذا أقدمت على احتلال رفح أقصى جنوب قطاع غزة .

وخلال جلسة استماع بمجلس النواب، جدد بلينكن تحذيره لإسرائيل من شن هجوم كبير على رفح دون خطة شاملة موثوقة.

وأوضح أن المنطقة تضم حوالي 1.5 مليون مدني فلسطيني وأن احتلال مثل هذه المنطقة سيكون له عواقب وخيمة.

وأضاف "إذا تحركت إسرائيل إلى كامل رفح لتدمير ما تبقى من الكتائب (التابعة ل حماس )، فلن تحل المشكلة".

وتابع "حتى بعد هذا الهجوم، سيبقى الآلاف من أعضاء حماس المسلحين، وفي هذه الحالة، سترث إسرائيل مقاومة كبيرة في غزة وستكون مسؤولة عن ذلك".

وتشن إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

المصدر : وكالات