اخبار العالم

النيابة الكويتية تحجز شخصاً قام بعمل عدائي ضد السعودية

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النيابة الكويتية تحجز شخصاً قام بعمل عدائي ضد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أمرت النيابة العامة في الكويت، بحجز مواطن لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بعمل عدائي ضد السعودية ونشر معلومات عن منظمة إرهابية بغرض الترويج لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

وأكدت النيابة العامة، أنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ويجري استكمال إجراءات التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا