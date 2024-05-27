النيابة الكويتية تحجز شخصاً قام بعمل عدائي ضد السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أمرت النيابة العامة في الكويت، بحجز مواطن لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بعمل عدائي ضد السعودية ونشر معلومات عن منظمة إرهابية بغرض الترويج لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

وأكدت النيابة العامة، أنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ويجري استكمال إجراءات التحقيق.