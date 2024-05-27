عشرة قتلى وأربعون مصابا في حادث سير في تركيا

أعلنت السلطات التركية، عن "مقتل عشرة أشخاص حتفهم وأصابة أربعين آخرين، تسعة منهم حالتهم خطيرة، في حادث حافلة الأحد بمدينة مرسين جنوب تركيا".

وأوضح وزير الداخلية علي يرلي كايا، أن "حافلة كانت متجهة من ديار بكر إلى إسطنبول اصطدمت بسيارتين وشاحنة على الطريق السريع في منطقة ينيس في طرسوس بولاية مرسين. وفقد عشرة من مواطنينا حياتهم".

في حين أعلن وزير الصحة فخر الدين كوكا أن "40 شخصا آخرين أصيبوا، تسعة منهم في حالة خطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مرسين وأضنة في جنوب تركيا".

بدورها، ذكرت وسائل إعلام تركية أن "الحافلة التي تربط بين ديار بكر (جنوب شرق) واسطنبول انحرفت فجأة عن مسارها واصطدمت بسيارتين وشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس".

وقدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعازيه لأقارب الضحايا، مؤكداً أن "سلطاتنا المختصة فتحت على الفور التحقيق اللازم في الحادث".