شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو إلى حماية عمال الإغاثة في النزاعات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت المملكة المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بضرورة حماية عمال الإغاثة المحليين والدوليين في النزاعات المسلحة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير البريطاني جيمس كاريوكي في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن العاملين في المجال الإنساني.

وأعرب كاريوكي عن شكره لسويسرا على جهودها في تعزيز هذه المبادرة المهمة، وللعاملين في الأمم المتحدة والمجال الإنساني على عملهم الحيوي. حماية كبيرة وأكد السفير البريطاني دعم المملكة المتحدة لأهداف القرار، مشددًا على أن العاملين في الظروف الصعبة والخطيرة بحاجة إلى حماية كبيرة.

وأشار إلى أن عمال الإغاثة المحليين يؤدون دورًا أساسيًا في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، رغم المخاطر الكبيرة التي يواجهونها.

ودعا إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لمواجهة هذه التهديدات المتزايدة لموظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة.