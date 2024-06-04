شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب مقاطعة سولاويسي الوسطى الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة سولاويسي الوسطى الإندونيسية.

وأفاد بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترًا من منطقة كوناوي بالمقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.