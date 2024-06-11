وزير الخارجية يشارك في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة بريكس

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة «بريكس»، تحت عنوان «حوار بريكس مع الدول النامية»، حيث تأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع بصفتها دولة مدعوة للانضمام للمجموعة.

وعلى هامش مشاركة المملكة في جلسة التواصل الوزارية للمجموعة، التقى وزير الخارجية بنظرائه في عدد من الدول ومنهم وزير خارجية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بنظيره البيلاروسي سيرجي ألينيك، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

ثم التقى وزير الخارجية بنظيره التايلندي ووزير خارجية إيران المكلف علي باقري كني، وجرى خلال ذلك، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، والجهود المبذولة بشأنها.