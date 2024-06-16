أردوغان: ننتظر من بايدن إثبات أن خطته تهدف لوقف المجازر بفلسطين وليست استثمارًا انتخابيًا

أكّد الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ أنّ "على المزيد من الدّول أن تمتلك الشّجاعة وتقول لإسرائيل: قفي من أجل أن تتخطّى الإنسانيّة امتحان ​فلسطين​"، مشيرًا إلى وجود حالة انزعاج من التصرّفات الإسرائيليّة في ​الولايات المتحدة الأميركية​، لا سيّما بعد المظاهرات الّتي شهدتها الجامعات الأميركيّة.

ورأى، في حديثه للصحافيّين على متن الطّائرة، أثناء عودته من زيارة شملت إسبانيا وإيطاليا، أنّ "من الطّبيعي أن ننتظر من الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ إثبات أنّ خطّته لوقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​، تهدف إلى وقف المجازر في فلسطين وليست استثمارًا انتخابيًّا". ووصف قرار ​مجلس الأمن الدولي​ بخصوص وقف إطلاق النّار في غزة، بأنّه خطوة للأمام إلّا أنّها ليست كافية. "جميعنا يعلم عدد القرارات الّتي تتجاهلها إسرائيل".

ولفت أردوغان إلى أنّ "مجلس الأمن الدولي عندما يريد اتخاد قرارات ضدّ إسرائيل، فإنّها تصطدم بالفيتو الأميركي"، مشدّدًا على أنّه "إذا كنّا لا نريد للأمم المتحدة أن ينتهي بها الأمر مثل عصبة الأمم، فيتعيّن علينا أن نضمن ذلك. وكما نقول دائمًا إنّ الطّريق إلى السّلام النّهائي في المنطقة يمرّ عبر حلّ الدّولتين. هذه الصّيغة تجلب معها حلًّا دائمًا". وأضاف: "إنّ اعتراف الدّول الأعضاء بمجلس الأمن بدولة فلسطين، بإمكانه أن يغيّر الأجواء في المنطقة".