لواء احتياط إسرائيلي: أي قرار من نتانياهو لمهاجمة "حزب الله" سيجلب محرقة على إسرائيل

أكّد اللّواء احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك (Itzhak Brik)، أنّ "أيّ قرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لمهاجمة "​حزب الله​"، سيجلب محرقةً على إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "الحرب في ​قطاع غزة​ فقدت غايتها، وهي مستمرّة فقط من أجل مصلحة نتانياهو".

ولفت بريك إلى "أنّنا قلّصنا قدرة الجيش في 20 عامًا، حتّى بات لا يمكنه الانتصار على حركة حماس"، مشدّدًا على أنّ "ما يجري في ​رفح​ عار، فنحن لا نقاتل "حماس" بشكل فعلي، بل هم يفخّخون الطّرقات ونحن نُقتَل".