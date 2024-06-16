شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. ذبح 20 عجلا فى أول أيام عيد الأضحى بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

تحرص مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي على إدخال البهجة للأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

وفي إطار جهوده المستمرة لنشر الخير ودعم المحتاجين، قامت جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بذبح 20 عجلًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في محافظة الدقهلية.

مشاركة المتطوعين بإعداد لحوم الاضاحي

وحرصًا من التحالف على إيصال المساعدات الغذائية إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، تم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة الدقهلية، وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج التحالف الوطنية الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ونشر روح العطاء خلال هذه المناسبة الدينية العظيمة.



لحوم الأضاحي

بينما أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن استعدادات متطوعي "صناع الحياة" لذبح وتوزيع 500 رأس ماشية، وذلك في إطار عيد الاضحي المبارك وجهود التحالف المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصةً خلال عيد الأضحى المبارك.