شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.9 درجة.. زلزال يضرب المياه بالقرب من ساحل بيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، المياه بالقرب من ساحل بيرو يوم الأحد، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال وقع يوم الأحد الساعة (1447 بتوقيت جرينتش).

وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط عرض 81ر15 درجة جنوبًا وخط طول 30ر74 درجة غربًا.