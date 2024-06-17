25 صورة ترصد احتفالات المواطنين في ثاني أيام العيد بحديقة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:

بدأ منذ قليل توافد المئات من المواطنين على حديقة الأزهر بالقاهرة، لقضاء احتفالات عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بعدد من العروض المجانية التي تقدمها الحديقة لزوارها.

ورصدت "عدسة الخليج 365"، احتفالات الأسر والمواطنين في حديثة الأزهر اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجه بضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية، ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى؛ لسرعة الاستجابة للمشكلات وشكاوي المواطنين.