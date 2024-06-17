المرتضى زار أبي المنى مهنئًا بالأضحى وتداول معه بشؤون عامة ومشاريع تراثية وثقافية

زار وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، على رأس وفد من الوزارة، شيخ عقل طائفة الموحّدين الدّروز ​سامي أبي المنى​ في دارته في بلدة شانيه، وقدّم له التّهاني بمناسبة عيد الأضحى، وتداول معه ومع فاعليّات ثقافيّة من المنطقة في شؤون عامّة، ومشاريع تراثيّة وثقافيّة تهمّ منطقة عاليه والجرد. كما جرى التّداول في مشاركة أبي المنى وجمعيّات من الجبل في فعاليّات "طرابلس عاصمة للثّقافة".

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