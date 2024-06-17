عز الدين: الاحتلال مردوع والمقاومة ستفاجئه إذا فكر بتوسيع عدوانه على لبنان

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​حسن عز الدين​، من بلدة النّاقورة الجنوبيّة، "تشبّث أهالي جنوب ​لبنان​ بأرضهم وبيوتهم"، مشيرًا إلى أنّهم "بحضورهم يقولون للاحتلال إنّه مهما فعلت نحن باقون، ندافع عن هذه الأرض مع المقاومة الّتي تواجهك وتنتصر عليك في الميدان".

وقلّل، في تصريح لقناة "الميادين"، من شأن تهديدات الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى "أنّنا نسمعها منذ بدايات العدوان على ​قطاع غزة​. والاحتلال لا يحتاج إلى ذريعة لو كان قادرًا على القيام بهذا الفعل، وهو مردوع خصوصًا على جبهة شمال فلسطين".

وركّز عز الدين على أنّ "الاحتلال يعلم بما تملكه المقاومة من أسلحة ومجاهدين وإرادة قتال صلبة، وأنّ كلام مسؤولي الاحتلال هو للاستهلاك الدّاخلي، وهو سيفكّر ألف مرّة قبل أن يُقدم على توسيع العدوان"، مشدّدًا على أنّ "المقاومة على جاهزيّة تامّة، وأنّها بعديدها وعتادها حاضرة، وستفاجئ الاحتلال لو فكّر بتوسيع عدوانه على لبنان".

وبيّن أنّ "ما تقوم به المقاومة هو في سياق نصرة أهل غزة وإضعاف الاحتلال وتشتيت قدراته، وردع الاحتلال عن ارتكاب أيّ حماقة في لبنان".