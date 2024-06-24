شكرا لقرائتكم خبر عن توعدت بالرد.. روسيا تتهم أمريكا بالتورط في الهجوم على "القرم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، بالمسؤولية عن الضربة الصاروخية التي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وأوضحت في بيان يوم الأحد، أن "جميع المهام المرتبطة بإطلاق صواريخ أتاكمز الأمريكية التكتيكية يجري التحكم فيها وتوجيهها من قبل متخصصين أمريكيين على أساس بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الأمريكية"، بحسب موقع قناة "آر تي". هجوم صاروخي متعمد وأضافت الوزارة: "وفقًا لذلك فإن المسؤولية عن الهجوم الصاروخي المتعمد على المدنيين في سيفاستوبول تقع في المقام الأول على عاتق واشنطن، التي نقلت هذا السلاح إلى أوكرانيا، وأيضًا نظام كييف الذي نفذ هذه الضربة من أراضيه".

وشددت على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.

وأسفر هجوم صاروخي أوكراني على مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، من بينهم طفلان، وإصابة العشرات، حسبما ذكر مسؤولون محليون.

وقالت وزارة الصحة الروسية يوم الأحد، إن عدد المصابين ارتفع إلى 124 شخصًا، وفقا لوكالة أنباء انترفاكس الروسية. إصابة 27 طفلًا ويقع ميناء روسيا الرئيسي على البحر الأسود ومطار بيلبيك العسكري في منطقة مدينة سيفاستوبول.

وأدى استخدام موسكو للميناء والمطار في حربها ضد أوكرانيا إلى تحولهما إلى أهداف لهجمات الجيش الأوكراني.

وكتبت المفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا على تطبيق تليجرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، هناك 27 طفلًا بين المصابين، 5 منهم في حالة حرجة ويكافح الأطباء لإنقاذ حياتهم".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في موسكو أن أوكرانيا أطلقت 5 صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز" على المدينة، ونجح اعتراض 4 منها.

وأضافت أن "صاروخًا آخر انحرف عن مساره نتيجة تحركات الدفاعات الجوية وانفجر في أجواء المدينة".