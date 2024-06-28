«لم يرمش لـ28 ثانية».. ضجة على وسائل التواصل بسبب نظرات بايدن (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع المناظرة الرئاسية التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلق رواد السوشيال ميديا على المدة التي بقي فيها بايدن "دون أن يرمش" كانت أطول من الطبيعي.

وانتشر فيديو للرئيس الأمريكي بينما كان ترامب يتحدث، وظهر فيه بايدن الأكبر سنا دون أن يرمش لفترة طويلة من الوقت، وقد أثار هذا الأمر موجة من الردود بين النشطاء على منصة "إكس".

وقال أحدهم: "بايدن لا يرمش. أطول مدة قمت بضبطها بدون طرفة عين كانت 18 ثانية. وحتى في الفيديو أدناه، لا يرمش بايدن لفترة طويلة".

ونشر آخر فيديو معلقا عليه: "بايدن لم يرمش لـ28 ثانية".

وقال أحدهم ساخرا: "أعتقد أن بايدن فاز للتو بالرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعدم الرمش".

وكتب آخر: "أستطيع أن أشرح لماذا لم يرمش بايدن ولماذا كان فمه الجاف مفتوحا: إنه منتش على الأمفيتامينات. ولهذا السبب طلب ترامب من بايدن إجراء اختبار المخدرات".

من ناحية أخرى، انتقدت كيت بيدنجفيلد التي قادت فريق الاتصالات الخاص ببايدن لمدة 4 سنوات قبل أن تتنحى في أواخر العام الماضي، أداء الرئيس الأمريكي، حيث قالت إنه كان "مخيبا للآمال".

وأضافت: "كانت مشكلته الأكبر هي أن يثبت للشعب الأمريكي أنه يتمتع بالطاقة والقدرة على التحمل. ولم يفعل ذلك".

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس لشبكة CNN إن بايدن كان لديه "بداية بطيئة ولكن نهاية قوية"، مضيفة: "لن أقضي الليلة في الحديث عن آخر 90 دقيقة، سأتحدث عن آخر ثلاث سنوات ونصف من الأداء".