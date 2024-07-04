"إلحقوني هيغتصبني".. ماذا حدث بين "النمر والأنثى" بأكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تكد تهنأ "سميرة" بانتهاء عملها ومن ثم العودة إلى البيت بعد يوم عمل شاق حتى اصطدمت بذئب بشري تحركه شهوته.

السكرتيرة بشركة للمقاولات فوجئت بسائق سيارة يترجل من مركبته فتوجست منه خيفة خاصة مع تراجع أعداد المارة بالشارع مساءً لكنها لم تتوقع ما سيصدر عنه.

دون مقدمات، اقترب السائق الشاب منها محاولا احتضانها من الخلف لتصرخ العشرينية "إلحقوني هيغتصبني" لتبث في قلبه الرعب ويسرع للهروب.

الفتاة لم تتردد في إبلاغ الأمن، توجهت إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر وحررت محضرًا ضد السائق "هجم عليا زي الديب".

العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة حدائق أكتوبر وجه ضباطه بسرعة فحص الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة وصولا إلى هوية المشكو في حقه وضبطه.

في أقل من 24 ساعة تمكن الرائد محمد فهمي والنقيب عمرو الببلاوي معاونا المباحث من ضبطه وأقر بصحة التحريات معلللا فعلته "الإنسان ضعيف والشيطان شاطر".

تحرر محضر بالوقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي القائم بأعمال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.