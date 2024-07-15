شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب" يطالب بتحويل مصر لمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

ويطالب وزير التموين بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار وإتاحة السلع للمواطن المصري

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة في مجال تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات جاء متميزاً و مكتوب بمضمون و عبارات جيدة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب ، وبحضور وزراء الشئون النيابية والاتصالات والتموين .

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن برنامج وزارة الاتصالات قابل للتنفيذ علي أرض الواقع وليس عبارة عن شعارات براقة وبالفعل عنوان البرنامج مصر تستطيع يؤكد أننا قادرين علي التفوق في هذا المجال ، لاسيما أننا كمصريين متميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأضاف: "فمثلما أننا مميزين في الرياضة في بعض الألعاب مثل المصارعة ورفع الأثقال بسبب التكوين الجسدي أؤكد أننا لدينا استعدادا فطرى للتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات بدليل أن هناك طفرات حققها الشباب المصري في هذا المجال من خلال استعدادهم الفطرى وليس من خلال الدراسة".

ووجه الدكتور محمود حسين عددًا من التساؤلات للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال جلسة الاستماع منها: هل تستطيع الوزارة أن تجعل بيوت المصريين وحدات منتجة للتكنولوجيا؟، لافتا إلى أن مطورى البرامج والخدمات التكنولوجية ليسوا في حاجه إلى شركة بمفهومها الدارج المتمثل في وجود مبني وتجهيزات وأن ما يحتاجونه مطورى الخدمة هو جهاز كمبيوتر وإنترنت .

وواصل تساؤلاته، هل من الممكن أن تكون تلك المنازل وحدات انتاج تكنولوجيا برعاية الدولة وبالتنسيق معها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الرسمي للدولة؟، متابعا: ما هى خطة الوزارة لتوطين صناعة تقنية المعلومات وقدرتها علي التنافسية؟ خاصة بعد توجيه الرئيس في هذا الشأن .

وأكد حسين ، أن مصر لديها قدرة علي أن يكون هناك مساهمة كبيرة لمجال تكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي للبلاد ومضاعفة حجم الصادرات المصرية من خلال مبيعات وخدمات تكنولوجية عابرة للحدود فضلا ً عن قدرة مصر علي الوصول لمجتمع رقمي آمن بحلول 2030.



وطالب رئيس لجنة الشباب باستقطاب وزارة الاتصالات لمراكز البيانات العالمية للاستثمار وتحويل مصر لمركز إقليمي للبيانات وتبادل المعلومات قائلاً: "نحن نستطيع بالفعل وما تم النص عليه في البرنامج بالمقارنة بالهند هى مقارنة مقبولة ومنطقية وقادرون علي فعلها".

وخلال جلسة الاستماع لوزير التموين، شدد رئيس لجنة الشباب، على ضرورة وجود آلية قوية من وزارة التموين للرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار وفساد البعض منهم، مطالبا وزير التموين بالعمل على إتاحة السلع للمواطن البسيط بشكل دائم حتي لا يقع فريسة لجشع التجار .



